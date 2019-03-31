Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (22), Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber verildi.. Şehidin annesi Fadimana Balkış'ın Taşpazar Mahallesi 815. Sokak'ta ikamet ettiği eve gelen Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından baba Erdal Ergen, komşular ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin annesinin evine ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu.Bekar olan şehit Ergen'in mayıs ayında nişanlanacağı öğrenildi.Şehit Ergen için tören düzenlendi..Şehit Ergen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü..Ergen'in naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Aksaray'a gönderildi.