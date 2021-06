Zengin ile fakiri ayıran duvar

Tijuana, Meksika'nın kuzeybatısında, ABD sınırında bir kentten çok daha fazlası olma özelliği taşıyor. ABD'nin ördüğü duvarın denizle buluştuğu kent olan Tijuana, San Diego şehrine birkaç kilometre uzaklıkta.

Ancak iki kent arasında hemen hemen her konuda devasa farklılıklar bulunuyor. Dünyanın en işlek sınır kapısına ev sahipliği yapan ve yılda 50 milyondan fazla insanın gelip geçtiği Tijuana, Amerikalı turistlerin de gözdesi olma özelliği taşıyor.



Meksika'nın batısındaki Baja California eyaletinde yer alan ve yaklaşık 2 milyonluk büyük bir nüfusa sahip olan kentin en büyük geçim kaynağı da Tijuana'ya sık sık gelen Amerikalı günübirlikçi turistler.

Amerikalıları Tijuana sevgisinin özünde bölgenin plajları, ucuzluğu ve ABD'de illegal olan ürünlerin sınırın öte yanındaki bu Meksika kentinde burada serbestçe satılmasında yatıyor. Ancak bu durum Tijuana'yı aynı zamanda çok da tehlikeli yapıyor.



Oldukça renkli bir mimarisi ve günlük yaşantısı bulunan Tijuana, sıcak ikliminin de etkisiyle neredeyse yıl boyu festivallerin düzenlendiği bir yerdir.

Ancak bunun birlikte Tijuana suç oranlarının da dünya genelinde en yüksek olduğu yerler arasındadır. Hatta bazı araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlara göre Tijuana dünyanın en tehlikeli kenti.



Her yıl çok sayıda insanın tüneller kazarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak için çabaladığı bölge, suç örgütlerinin de önemli bir merkezi olma özelliği taşıyor.





Bu cinayetlerin çoğu Meksika polisi tarafından bir türlü aydınlatılamazken kentteki en önemli ikinci ölüm nedeni göçmenlerin ABD'ye geçerken boğulmaları.

Her yıl ABD'den yüzbinlerce turisti ağırlamasına rağmen Tijuana'daki işsizlik ve güvenlik sorunları bölgede yaşayan insanların daha iyi bir yaşam umuduyla Amerika'ya kaçak yollardan göç etme çabasına neden oluyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır boyunca aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hem buradan hem de Meksika'nın farklı bölgelerinden binlerce insan yıl boyunca sınırın öte tarafına geçmeye çalışıyor.

Sınırın hemen öteki yakasında bulunan San Diego kentinin, ABD'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğu da düşünüldüğünde Tijuana'nın içinde bulunduğu bu durum ayrı bir inceleme konusu olarak karşımıza çıkıyor.



Bölgenin içinde bulunduğu durum kitaplar kadar Hollywood filmlerine ve dizilere de konu olmakta. Hem sınırda yaşanan insanlık dramları hem de Tijuana'daki suç çetelerinin mücadeleleri Hollywood'un son dönemde en çok ilgi çeken konuları arasında yer alıyor.

Yapımına 2011 yılında başlanan 1.044 kilometre uzunluğundaki bu duvar, etrafında Amerika Birleşik Devletleri daha fazla önlem almaya devam ediyor.