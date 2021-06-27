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Zengin ile fakiri ayıran duvar

Tijuana, Meksika'nın kuzeybatısındaki Amerika Birleşik Devletleri sınırının hemen öte yanında bulunan ve suç oranlarıyla dikkat çeken bir şehir. Meksika ile ABD'yi ayıran duvarın denizle buluştuğu Tijuana, cinayet, uyuşturucu gibi suçların kol gezdiği bir yer olması nedeniyle çok sayıda Hollywood filmine ve diziye de konu oldu. En zengin ve en fakir, mutlu ve mutsuzu ayıran bu duvar daha yapımına başlanmadan önce tartışma konusu oldu. Ancak duvardan çok daha evvel de Tijuana, araştırmalara konu olmayı başarmış bir şehirdi. Hemen hemen aynı coğrafi özelliklere sahip tam karşıdaki San Diego, ile arasındaki ekonomik uçurum tezlere konu olmuş durumda.

27 Haziran 2021 Pazar 21:32
Zengin ile fakiri ayıran duvar
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Tijuana, Meksika'nın kuzeybatısında, ABD sınırında bir kentten çok daha fazlası olma özelliği taşıyor. ABD'nin ördüğü duvarın denizle buluştuğu kent olan Tijuana, San Diego şehrine birkaç kilometre uzaklıkta.
Ancak iki kent arasında hemen hemen her konuda devasa farklılıklar bulunuyor. Dünyanın en işlek sınır kapısına ev sahipliği yapan ve yılda 50 milyondan fazla insanın gelip geçtiği Tijuana, Amerikalı turistlerin de gözdesi olma özelliği taşıyor.

Meksika'nın batısındaki Baja California eyaletinde yer alan ve yaklaşık 2 milyonluk büyük bir nüfusa sahip olan kentin en büyük geçim kaynağı da Tijuana'ya sık sık gelen Amerikalı günübirlikçi turistler.
Amerikalıları Tijuana sevgisinin özünde bölgenin plajları, ucuzluğu ve ABD'de illegal olan ürünlerin sınırın öte yanındaki bu Meksika kentinde burada serbestçe satılmasında yatıyor. Ancak bu durum Tijuana'yı aynı zamanda çok da tehlikeli yapıyor.

Oldukça renkli bir mimarisi ve günlük yaşantısı bulunan Tijuana, sıcak ikliminin de etkisiyle neredeyse yıl boyu festivallerin düzenlendiği bir yerdir.
Ancak bunun birlikte Tijuana suç oranlarının da dünya genelinde en yüksek olduğu yerler arasındadır. Hatta bazı araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlara göre Tijuana dünyanın en tehlikeli kenti.

Her yıl çok sayıda insanın tüneller kazarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak için çabaladığı bölge, suç örgütlerinin de önemli bir merkezi olma özelliği taşıyor.

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Uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve cinayet oranlarında dünyanın en tehlikeli kentlerinden biri olan Tijuana'da her yıl binlerce kişi öldürülüyor. Yapılan araştırmalara göre her yıl 100 bin Tijuanalı'dan 100'ü cinayet nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu cinayetlerin çoğu Meksika polisi tarafından bir türlü aydınlatılamazken kentteki en önemli ikinci ölüm nedeni göçmenlerin ABD'ye geçerken boğulmaları.
Her yıl ABD'den yüzbinlerce turisti ağırlamasına rağmen Tijuana'daki işsizlik ve güvenlik sorunları bölgede yaşayan insanların daha iyi bir yaşam umuduyla Amerika'ya kaçak yollardan göç etme çabasına neden oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır boyunca aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hem buradan hem de Meksika'nın farklı bölgelerinden binlerce insan yıl boyunca sınırın öte tarafına geçmeye çalışıyor.
Sınırın hemen öteki yakasında bulunan San Diego kentinin, ABD'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğu da düşünüldüğünde Tijuana'nın içinde bulunduğu bu durum ayrı bir inceleme konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Bölgenin içinde bulunduğu durum kitaplar kadar Hollywood filmlerine ve dizilere de konu olmakta. Hem sınırda yaşanan insanlık dramları hem de Tijuana'daki suç çetelerinin mücadeleleri Hollywood'un son dönemde en çok ilgi çeken konuları arasında yer alıyor.
Yapımına 2011 yılında başlanan 1.044 kilometre uzunluğundaki bu duvar, etrafında Amerika Birleşik Devletleri daha fazla önlem almaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 27.06.2021 21:37
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