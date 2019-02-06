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'Zenci söylemi' film galasını iptal ettirdi

'Zenci söylemi' film galasını iptal ettirdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:25
'Zenci söylemi' film galasını iptal ettirdi

Hollywood'un tanınmış isimlerinden İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sarf ettiği ve ırkçılık tartışmalarına yol açan sözleri üzerine son filmi 'Cold Pursuit'in galası iptal edildi.

Organizatörler bu kararı almak zorunda kaldıklarını, aksi taktirde New York'taki galaya hiçbir basın mensubu ve fotoğrafçının gelmeyeceğini söyledi.

66 yaşındaki ünlü aktörün verdiği son röportajında, yıllar önce 'sevdiği bir kadının siyahi biri tarafından tecavüze uğraması üzerine öldürmek için siyah bir p.ç aradığını' söylemesi ırkçılık tartışması yarattı.

Tecavüz haberini öğrendikten sonra Afrika asıllı Amerikalıların yoğunlukta olduğu mahallelere giderek intikam alma arzusuna kapıldığını anlatan Neeson, "Bir sopayla sağa sola yürüyüp birinin bana yanaşmasını umuyordum. Bunu söylemeye utanıyorum. Siyah p.çin birinin bir bardan çıkıp benimle bir sebepten dalaşacağını umarak belki bir hafta boyunca bunu yaptım, böylece onu öldürebilecektim." ifadelerini kullandı.

Tecavüze uğrayan arkadaşıyla görüşen ve ilk sorusunun "(Saldırganların) Renkleri neydi" olduğunu itiraf eden İrlandalı aktör, böyle düşünüp davranmış olmasının 'korkunç' olduğunu dile getirdi. Röportaj yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyadan ırkçılık eleştirileri yükseldi.

Neeson: Irkçı değilim, 40 yıl önce günah çıkardım
Tartışmaların büyümesi sebebiyle ABD merkezli yayın kuruluşu ABC kanalının 'Good Morning America' programına katılan 66 yaşındaki Liam Neeson, ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Liam Neeson, "Irkçı değilim, bahsettiğim şeyler 40 yıl önce yaşandı, daha sonra günah çıkararak bir rahibeden yardım istedim. Bu hislerden kurtulmak için her gün 2 saat enerjimi atacak şekilde yürüyüş yaptım." diye konuştu.

Ünlü aktör tartışmanın büyümesi üzerine ırkçılık konusuyla ilgili derin ve daha geniş kapsamlı konuşmak istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
IrkçılıkZenci Söylemi
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