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Zelenskiy: “Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik”

“UKRAYNA, SAVUNUYOR VE MOSKOVA'DA NE DÜŞÜNÜLÜRSE DÜŞÜNÜLSÜN (UKRAYNA) ÖZGÜRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYECEK”

24 Şubat 2022 Perşembe 13:30
Zelenskiy: “Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik”

“UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNİ KORUMAK İSTEYENLERE SİLAH DAĞITMAYA BAŞLADIK”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.
Zelenskiy, basına açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın saldırılarına karşılık verdiğini belirterek, vatandaşlardan ordularına destek vermesini istedi.
Ülkenin doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde şiddetli çatışmalar yaşandığını dile getiren Zelenskiy, Rus güçlerinin ağır kayıplar verdiğini savundu.

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Zelenskiy, Ukrayna'nın egemenliğini korumak isteyenlere silah dağıtmaya başladıklarını belirterek, askeri tecrübesi veya eğitimi olanların İçişleri Bakanlığına gelip başvurması gerektiğini söyledi.
Saldırılarda yaralanan Ukrayna askerinin olduğunu dile getiren Zelenskiy, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.
Zelenskiy, Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için mücadele ettiklerini kaydederek, halka kentlerini korumaları çağrısını yineledi.
Rusya'nın saldırılarını "alçakça" olarak niteleyen ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın saldırılarına benzeten Zelenskiy, "Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik. Ukrayna, savunuyor ve Moskova'da ne düşünülürse düşünülsün (Ukrayna) özgürlüğünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.
Dünyadaki ülkelerin farklı taraflara ayrıldığını ve Rusya'nın "kötü tarafta" olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ruslardan bu saldırıları protesto etmesini istedi.

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Son Güncelleme: 24.02.2022 14:04
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