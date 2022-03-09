banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin...
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1...
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cezaevine göndrildi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
banner404

Zelenskiy: “Rus birlikleri Mariupol’de doğum hastanesini vurdu”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

09 Mart 2022 Çarşamba 18:45
Zelenskiy: “Rus birlikleri Mariupol’de doğum hastanesini vurdu”

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Mariupol’deki doğum hastanesinin vurulma anının görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:
“Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin.”

banner341
Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, “Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti.” ifadesini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2022 19:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 126,50 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 126,50 dolar
Ukrayna'da Rus General Öldürüldü
Ukrayna'da Rus General Öldürüldü
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler yapıldı
Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu
Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı
Rusya: “Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi”
Rusya: “Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi”
Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”
Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim