banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
İş kazası: 1 ağır yaralı
1 kişi ağır yaralandı
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
“Gelişen bir Maraş, değerine değer...
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Cumhuriyet Meclisi toplandı
banner404

Zelenski'den Putin'e çağrı: “NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi karşılığında Kiev'in de NATO üyeliğinden vazgeçebileceğini, hatta Kırım ve Donbas'ın statüsünü tartışmaya da hazır olduklarını söyledi.

22 Mart 2022 Salı 10:30
Zelenski'den Putin'e çağrı: “NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan barış görüşmeleri gerçekleştirme isteğini yineledi. 
Ukrayna medyasına konuşan Zelenski, Putin'le "her türlü formatta" görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, Putin'le yüz yüze görüşmediği takdirde Rusya'nın gerçekten savaşı sonlandırmak isteyip istemediğini anlamanın imkânsız olacağını söyledi.
Ateşkes sağlanması, Rus askerlerinin çekilmesi ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında kendilerinin de NATO üyeliği arayışına son vereceklerini taahhüt etmeye hazır olduklarını belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı:
"Bu, herkes için uygun bir uzlaşma olur: NATO konusunda bizimle ne yapacağını bilemeyen Batı için de, güvenlik garantileri isteyen Ukrayna için de ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için de."
KIRIM VE DONBAS'IN STATÜSÜ

banner341
Putin'le görüştüğü takdirde, Rusya'nın işgal ettiği Kırım ve Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinin statüsünün de tartışılabileceğini belirten Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı'yla yapacağım ilk görüşmede bu konuları tartışmaya açmaya hazırım" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Böyle bir fırsatım olursa ve Rusya da isterse, bu sorunların tamamını ele alabiliriz. Hepsini çözer miyiz? Hayır. Ama kısmen başarabilme, en azından savaşı durdurma şansımız var" diye konuştu.
Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden Rusya, geçen ay da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların ilan ettiği "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bağımsızlıklarını tanımıştı.
Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Ukrayna topraklarında kalan Kırım ve Donbas'ın merkezinde olduğu sorunlar, Moskova ile Kiev arasındaki gerilimi 24 Şubat'taki Rus işgali ve sonrasında başlayan savaşa kadar götürdü.
Zelenski bu bölgelerin statülerini tartışmaya gönüllü olduğunun sinyalini vermiş olmasına karşın bu bölgelerin Ukrayna'nın parçası olduğunu ve ülkesinin teslim olmayacağını yineledi.
Ukrayna lideri ayrıca, "tarihi" değişiklikler içerecek tüm barış anlaşmalarını ulusal referanduma sunacaklarının altını çizdi.

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2022 11:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 118,99 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 118,99 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 111,50 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 111,50 dolar
Ukrayna: “Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu“
Ukrayna: “Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu“
Rusya Ukrayna’da yine hipersonik füze kullandı
Rusya Ukrayna’da yine hipersonik füze kullandı
Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu
Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti
Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı
Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı
Çin'de bir yılı aşkın aradan sonra Kovid-19'dan ilk ölümler görüldü
Çin'de bir yılı aşkın aradan sonra Kovid-19'dan ilk ölümler görüldü
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
AB: “Ukrayna'nın Avrupa yolu başlamıştır”
AB: “Ukrayna'nın Avrupa yolu başlamıştır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim