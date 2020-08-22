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Zehirlendiği İddia Edilen Rus Muhalif Lider Tedavi İçin Almanya\'da

Berlin, 22 Ağustos 20 (.): Zehirlendiği iddia edilen 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya\'nın başkenti Berlin\'e götürüldü.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:14
Zehirlendiği İddia Edilen Rus Muhalif Lider Tedavi İçin Almanya\'da
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Berlin, 22 Ağustos 20 (.): Zehirlendiği iddia edilen 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

Aleksey Navalni ve eşini Sibirya bölgesinin Omsk kentinden Berlin'e taşıyan uçak Cumartesi sabahı Tegel Havaalanı'na indi.

Navalni daha sonra Berlin'in dünyaca ünlü Charite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muhalif liderin uçak masrafını "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) adlı Almanya merkezli bir vakıf karşıladı.

Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu. Vakıf, 2018'de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot'ın sözcüsü Pyotr Verzilov'un tedavi masraflarını üstlenmişti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese destekleri için çok teşekkürler. Aleksey'in yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz mücadele yeni başladı" yazdı.

Yarmysh, Rus doktorların uçuşa geç onay vermelerini eleştirdi, gerekli tüm evrakların Cuma sabahı hazır olduğunu söyledi.

“ÇAYINA KONAN MADDEYLE ZEHİRLENDİ'

Alman doktorlar öncelikle Navalni'nin zehirlenip zehirlenmediğini inceleyecek.

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Navalni Perşembe günü Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve başkent Moskova'ya giden uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.

Hastanede komaya giren Navalni'nin destekçileri, muhalif liderin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürüyor.

Sosyal medyada Navalni'nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Bir başka fotoğrafta ise Navalni'nin Tomsk havalimanındaki kafede elindeki kupayla bir şeyler içtiği görülüyor.

Uçaktaki yolculardan Pavel Lebedev de Navalni'nin uçuşun başında tuvalete gittiğini ve uzun bir süre geri gelmediğini söyleyerek, "Kendini gerçekten hasta hissetmeye başladı. Onu geri getirmek için mücadele ettiler ve acı içinde çığlık atıyordu" dedi.

Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu belirten Rus doktorlar ise başta muhalif liderin durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş sonra fikir değiştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Navalni'ye "acil şifa" dilemiş, Kremlin'in gerektiğinde yurt dışına çıkarılması için yardımcı olacağını söylemiş, onun zehirlendiğinin henüz kanıtlanmadığını vurgulamıştı.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden. Navalni, Putin'in Birleşik Rusya Partisi için "sahtekârlar ve hırsızlar çetesi" demişti.

Muhalif lider, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

(BBC/FEZ)

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