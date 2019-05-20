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Zarif\'ten Trump\'a "iskender Ve Cengiz Han" Benzetmesi

Tahran, 20 Mayıs 19 :  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump\'ın açıklamalarına,

Zarif\'ten Trump\'a "iskender Ve Cengiz Han" Benzetmesi

Tahran, 20 Mayıs 19 :  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump\'ın açıklamalarına,

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:38
Zarif\'ten Trump\'a

Tahran, 20 Mayıs 19 :  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına, "Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir" ifadeleriyle karşılık verdi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." açıklamasına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

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"Trump, 'B takımı'nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir."

Zarif, mesajının sonunda, "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme" etiketiyle "Saygı göstermeyi dene, işe yarar!" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binası yakınlarına dün akşam katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmiş, Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" ifadelerini kullanmıştı.

(AA/FG)

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