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Zarif’ten “abd Yaptırımları Ekonomik Terördür” Yorumu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ABD YAPTIRIMLARININ

Zarif’ten “abd Yaptırımları Ekonomik Terördür” Yorumu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ABD YAPTIRIMLARININ

02 Nisan 2019 Salı 07:03
Zarif’ten “abd Yaptırımları Ekonomik Terördür” Yorumu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, ABD YAPTIRIMLARININ "SADECE EKONOMİK BİR SAVAŞ DEĞİL, AYNI ZAMANDA EKONOMİK TERÖRİZM" OLDUĞUNU SAVUNDU

Tahran, , 2 Nisan 19 : İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarının, ülkedeki sel felaketinde zarar gören yerlere yeterli yardımın ulaştırılamamasına neden olduğunu savundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Kızılayının sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelere yardım götürmede yaşadığı zorluklara değinerek ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi.

İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı da sert bir şekilde eleştiren Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Trump’ın azami yaptırım siyaseti, BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı hükmünün açık bir ihlalidir. ABD yaptırımları, İran Kızılayının benzeri görülmemiş sel felaketinde zarar gören bölgelere yardım ulaştırmasına engel teşkil etmiştir. Acil yardım helikopterlerinin satışına yaptırım uygulanması bu duruma bir örnektir. Bu sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda ekonomik terörizmdir."

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

Gülistan eyaletindeki sel felaketi sırasında izne ayrıldığı ortaya çıkan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.

(AA/ÖZ/ÖK)

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