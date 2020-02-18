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Yüzlerce Nijeryalı, Boko Haram Tehdidi Nedeniyle Sokaklarda Yattı

Abuja, 18 Şubat 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'da, son haftalarda artan Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce insan evini terk edip sokaklarda kalmaya başladı.

Yüzlerce Nijeryalı, Boko Haram Tehdidi Nedeniyle Sokaklarda Yattı

Abuja, 18 Şubat 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'da, son haftalarda artan Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce insan evini terk edip sokaklarda kalmaya başladı.

18 Şubat 2020 Salı 13:02
Yüzlerce Nijeryalı, Boko Haram Tehdidi Nedeniyle Sokaklarda Yattı
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Abuja, 18 Şubat 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son haftalarda artan Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce insan evini terk edip sokaklarda kalmaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yaklaşık bin kişi Boko Haram tehdidi nedeniyle köyünü terk etti.

Boko Haram örgütü üyeleri tarafından ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin bazı köylerine düzenlenen saldırıların artması nedeniyle yüzlerce köylü, evini terk ederek eyalet başkenti Maiduguri'ye sığındı. 

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Nijeryalıların bir kısmı mülteci kamplarına sığınırken bazıları da kamplara düzenlenen saldırılar nedeniyle sokaklarda kalmayı tercih etti. 

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Maiduguri'ye sığınan köylülerin bir kısmı Borno Eyaleti Acil Durum Ajansı ekiplerince stadyuma yerleştirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen hafta terör örgütü Boko Haram'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

(AA/TUĞ/YIL)

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