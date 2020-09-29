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Yüzey Sıcaklığı 3 Bin 200 Derece Olan Gezegen Keşfedildi

Ankara, 29 Eylül 20 (.): Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 dereceyi bulan,

29 Eylül 2020 Salı 16:20
Yüzey Sıcaklığı 3 Bin 200 Derece Olan Gezegen Keşfedildi
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Ankara, 29 Eylül 20 (.): Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 dereceyi bulan, "bugüne kadar gözlemlenenlerin en uçuklarından biri" olarak tanımladıkları bir gezegen keşfetti. 

"TechExplorist" sitesinin haberine göre, Avrupa Uzay Ajansının CHEOPS teleskobunun verisini kullanan Bern Üniversitesinden gök bilimciler, Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin, Terazi Takımyıldızı'nda Dünya'ya 322 ışık yılı uzaklıkta olduğunu açıkladı. 

Gezegen sistemine sahip olduğu bilinen en sıcak yıldızlardan HD 133112'nin yörüngesindeki turunu 3 günden kısa sürede tamamlayan WASP-189b'de yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu hesap edildi. 

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Yıldızına, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden 20 kat yakın olan WASP-189b'nin bir yüzünde daima gece bir yüzünde de gündüz yaşandığı ifade edildi. 

Araştırma ekibinin lideri Monika Lendl, "WASP-189b gibi gezegenler 'aşırı sıcak Jüpiterler' olarak anılıyor. Böylesine yüksek derecede demir, erir, hatta gaz haline dönüşür. Bu, şimdiye kadar bilgi sahibi olduğumuz en ilginç gezegenlerden biri." değerlendirmesini yaptı. 

Gezegenle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayımlandı. 

(AA/ÖZ/GÜL)

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