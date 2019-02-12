Süpermarket zinciri Carrefour, Dubai kıyılarında 'yüzen süpermarket'in açılışını yaptı. Alışveriş yapmak için yatlarından karaya ayak basmak istemeyenlere özel tasarlanan ilk yüzen market müşterisiyle buluştu.

Dubai'nin en büyük 3 plajında hizmete girecek yüzen market, jet ski kullanıcıları, mega yat sahipleri ve diğer gemiler için alışveriş imkanı sağlayacak.

'Sahilde yiyecek ve daha fazlası' ismiyle suda salınan market sıcak ve soğuk yiyecek içecek, güzellik malzemeleri ve tıbbi ürünler satacak. Yüzen Carrefour, özel olarak tasarlanan mobil uygulama sayesindeyse 45 dakika içinde 300 kadar üründen istenileni müşterisine teslim edebilecek.

Market haftanın 6 günü sabah 10 ile akşam 6 arasında servis yapacak. Ancak şirket, marketin hizmet saatlerinin hava durumuna bağlı olduğunu belirtiyor.