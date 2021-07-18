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Yüz binlerce rezervasyon iptal edildi

Yunanistan’ın Ege’de dünyaca ünlü tatil adası Mikonos’ta müzik yayının durdurulması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 24 saat içerisinde binlerce yabancı turistin rezervasyonlarını iptal ettiği ve adadaki turizmcilerin büyük şok yaşadığı belirtildi.

18 Temmuz 2021 Pazar 17:32
Yüz binlerce rezervasyon iptal edildi

Müzik yayını yasağının ardından ise beach clublar kapanmaya başlandı. Salgının Ege'deki diğer 5 tatil adasında da zirve yaptığı belirtildi.

Dünya jet sosyetesi ile Holywood yıldızlarının Ege'deki tatil cenneti Mikonos Adası'nda Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından alınan müzik yayını durdurma ve 01.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin bedeli ağır oldu. Turistlerle birlikte adadaki nüfusun 100 bine yaklaştığı Mikonos'ta yaklaşık 500 turistte pozitif vaka tespit edildi. Müzik yayının durdurulmasının ardından 20'ye yakın beach clubın kapatıldığı açıklandı.

24 SAATTE YÜZ BİNLERCE REZERVASYON İPTAL EDİLDİ

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Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protothema.gr haber sitesi bugün okuyucularına duyurduğu haberde yayın yasaklarının getirilmesi ve bazı bölgelerde karantina uygulamalarına başlanması ile birlikte son 24 saat içerisinde yüz binlerce rezervasyonun iptal edildiği ve ada ekonomisinde büyük yıkım olacağı belirtildi. 10 günlük tatil için adadaki lüks bir villaya 50 bin Euro ödeme yapan İsrailli ünlü bir iş insanının , yaşadığı bölgenin karantinaya alınması nedeniyle tatilin yarısında adayı terk ettiği açıklandı.

YUNAN TURİZMİNİN AMİRAL GEMİSİ BATTI

Yunan turizminin amiral gemisi olarak bilinen Mikonos'ta yaşananların hayal kırıklığı olduğu belirtilirken adada yaşayanların sadece 5 ay çalışıp yılın 12 ay geçindikleri iptallerle birlikte birçok işletmecinin yatırım yapmaları nedeniyle iflasın eşiğine sürükleneceği belirtildi. Mikonos adasında şimdiye kadar yüzlerce kişinin katıldığı 12’den fazla büyük parti düzenlendi. 17 Haziran’da Mikonos’ta sadece 9 aktif vaka bulunurken, 7 Temmuz’da 65, 16 Temmuz’da teyit edilen vaka sayısı 418’e yükseldi.

DİĞER YUNAN ADALARI VAKALARIN SINIRINDA

Mikonos'tan sonra diğer tatil adaları Rethymno, Heraklion, Ios ve Paros adalarındada coronavirüs alarmı verildiği ve acil önlemler alınmaya başlandığı belirtildi. Karantina oteli bulma sorunu büyük ölçüde ele alınsa da Turizm Bakanı Haris Theocharis'in  tüm paydaşlar ve seyahat acenteleri ile sürekli temas halinde olduğu ve bu beş adada salgının aşırı yükselmesi nedeniyle acil önlemler paketi hazırlandığı belirtildi. Cumartesi gününden bu yana Girit adasında 258 vaka tespit edildiği açıklandı.

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