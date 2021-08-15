Yunanistan’da orman yangınları sürüyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alan kül oldu.

Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.

Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı açıklandı.

EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçların yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.

Bir günde 50 ayrı noktada yeni yangınlar çıktı

Başkent Atina yakınlarındaki Parnithas ile Eğriboz’un kuzeyinde ve Mora'daki İlias ilinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarının bugün de sürdüğü duyuruldu

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, ülkede bir günde 50 ayrı noktada yeni yangınların çıktığı, bunların çoğuna çevreye sıçramadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, yerel itfaiye güçlerinin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına ait ekiplerin katıldığı kaydedildi.

Çiftçilere zarar oranına göre maddi yardım

Diğer taraftan yangın nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan hükümet, yangın mağdurlarına ödenecek tazminat ve destek paketini açıkladı.

Bakanlar Kurulunca onaylanan destek paketine göre, ilk aşamada evi yanan ya da hasar görenlere 3 bin eurodan 20 bin euroya kadar tazminat ödenecek, bir bölümü hibe olmak üzere 120 bin euroya kadar uzun vadeli kredi verilecek.

Şirketlerin uğradıkları zararın yüzde 70’i devlet tarafından karşılanacak, çiftçilere de zarar oranına göre maddi yardım yapılacak. Yangında evleri zarar görenlere, tamir süresince 500 euroya kadar kira yardımı yapılacak, devlete olan borçları ertelenecek.