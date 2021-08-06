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Yunanistan’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Yunanistan’da, içerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimlerinde dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, Eğriboz Yarımadası ve Mora Yarımadası'nda 3 gündür süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

06 Ağustos 2021 Cuma 15:15
Yunanistan’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Atina’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Varipombi bölgesinde dün öğleden sonra yeniden alevlenen ve gece boyu devam ederek geniş bir alana yayılan yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi boşaltılırken, Malakasa’da bir göçmen kampının tahliye edildiği, İppokratios Politia, Kapandriti ve Afidnes’de alevlerin evlere kadar ulaştığı aktarıldı.

Attika’da önemli sanayi bölgelerinden sayılan Varipombi ve çevresinde alevlerin ulaştığı çok sayıda fabrika ve iş yerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Art arda şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinde enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos, Polidendri, Tatoi, ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilemediği bildirildi.

Öte yandan, Eğriboz Adası’nda 3 gündür süren orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin ulaştığı yarımadanın doğu kesimindeki Agia Anna, Frangaki ve Psaropulu plajlarında mahsur kalan 631 tatilcinin tekne ve botlarla tahliye edildiği aktarıldı.

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Mantudi Belediye Başkanı Yorgos Çapurniotis, özel Yunan Mega televizyonuna yaptığı açıklamada, Eğriboz’da yangında şu ana kadar en az 300 ev ve 200 bin dönümlük ormanlık arazinin kül olduğunu belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Mora Yarımadası’ndaki İlia ve Lakonia bölgeleri ile Orta Yunanistan’da yer alan Fokida’da yeniden alevlenen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği bildirildi.

İlia Eyaleti Başkan Yardımcısı Vasilis Yannopulos, Lala bölgesindeki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, Pirgos ilinde kontrol altına alınan yangınların da yeniden alevlendiğini söyledi.

Fokida ilinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine, bölgedeki 4 köy kiliselerin kampanaları (çanları) çalınarak tahliye edildi.

Fokida Eyalet Başkan Yardımcısı Yorgos Delmuzos, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangının kontrolden çıkarak Ayos Spiridon sahiline doğru ilerlediğini, Elea ve Kallithea yerleşim birimlerinde alevlerin ulaştığı bazı evlerin yandığını aktardı.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 15:19
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