Yunanistan’da mülteci çocuklara ırkçı saldırı düzenlendi

Selanik'te dün gece saatlerinde, ellerinde bıçak, demir çubuk ve sopalarla kilise himayesinde faaliyet gösteren göçmen kampının önünde toplanan kalabalık grup ırkçı slogan atarak gösteri yaptı.

Daha sonra, kampta çocukların bulunduğu bölgeye girmek isteyen saldırganlar çevredekiler ve kamp görevlileri tarafından engellendi.

Kampın avukatı Thodoris Karayannis, yaşanan olayla ilgili bölge savcılığına suç duyurusunda bulanacağını belirterek, "Küçük çocukları, planlı şekilde nefret ve propaganda yayan ve 12-15 yaşındaki çocuklara ölüm tehlikesi içeren şiddet uygulamaktan çekinmeyen insanlardan korumamız lazım" dedi.