Yunanistan Türkiye\'ye Yaptırım İstiyor

Berlin, 28 Ağustos 20 (TAK): Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırım tehditlerinde bulunmasını "kaçınılmaz" olarak değerlendirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün başlayan ve bugün sona erecek olan AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dendias, Akdeniz'de olası bir çatışmanın engellenmesi için AB'nin yeni yaptırım kararları almasını "mutlak bir zorunluluk" olarak gördüklerini belirtti.

Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bugün dışişleri bakanları toplantısında AB'nin Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair açıklayacağı seçenekleri büyük bir ilgiyle beklediklerini vurguladı.

AB dışişleri bakanlarının Berlin’deki toplantısında Belarus'ta yaşanan siyasi gerginliğin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınıyor. Dün AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, toplantıdan bir yaptırım kararı çıkmasının beklenmediğini ancak yeni yaptırımların toplantıda ele alınacağını söylemişti.

(DW/FG)