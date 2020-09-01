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Yunanistan Savaş Uçağı Almak İçin Fransa İle Masaya Oturdu

Paris, 1 Eylül 20 (TAK): Yunanistan\'ın Fransa ile savaş uçağı için görüşmelere başladığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Doğu Akdeniz\'de artan gerilim sonrası Yunanistan\'ın başta Fransa olmak üzere birkaç ülke ile silahlanma konusunda masaya oturduğu aktarıldı.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Yunanistan Savaş Uçağı Almak İçin Fransa İle Masaya Oturdu
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Paris, 1 Eylül 20 (TAK): Yunanistan'ın Fransa ile savaş uçağı için görüşmelere başladığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası Yunanistan'ın başta Fransa olmak üzere birkaç ülke ile silahlanma konusunda masaya oturduğu aktarıldı.

Yunan hükümetinin elini güçlendirmek ve caydırıcılığını arttırmak için ciddi miktarda para harcamaya hazır olduğu kaydedildi.

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Reuters'a konuşan Yunan hükümet yetkilisi savunma potansiyelini yükseltmek için öncelikli olarak Fransa ile görüşüldüğünü doğruladı ancak henüz bir karara varılmadığını belirtti.

Yunan medyası konuya ilişkin olarak pazartesi günü yapılan haberlerde, Atina'nın Fransız yapımı 18 adet Dassault Rafal savaş jeti alabileceğini yazmıştı. Fransız kaynaklar da detaya girmeden konunun görüşüldüğünü doğruladı.

(EURONEWS/FG)

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