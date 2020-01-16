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Yunanistan Parlamentosunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi 22 Ocak\'ta Yapılacak

Atina, 16 Ocak 20 (.): Yunanistan’da, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunun Parlamentoda 22 Ocak Çarşamba günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Yunanistan Parlamentosunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi 22 Ocak\'ta Yapılacak

Atina, 16 Ocak 20 (.): Yunanistan’da, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunun Parlamentoda 22 Ocak Çarşamba günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:27
Yunanistan Parlamentosunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi 22 Ocak\'ta Yapılacak

Atina, 16 Ocak 20 (.): Yunanistan’da, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunun Parlamentoda 22 Ocak Çarşamba günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Yunanistan Parlamentosundan yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta ilk turda sonuç sağlanamaması durumunda, ikinci tur seçimlerin 5 gün sonra 27 Ocak'ta düzenleneceği belirtildi.

Yunanistan’da kısa süre önce değişiklik yapılan anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimlerin ilk turunda adayların en az 200 oy alması gerekiyor.

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Yine 200 oy aranacak ikinci tur oylamada da sonuç sağlanamazsa üçüncü turda 180, üçüncü tur oylamada sonuç alınamazsa, dördüncü turda 151 oyu alan aday cumhurbaşkanı ilan edilecek. Bu da olmazsa, 11 Şubat’ta yapılacak beşinci ve son turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Başbakan KiryakosMiçotakis, dün hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay Başkanı AikateriniSakellaropulu olduğunu açıklamıştı.

Muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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