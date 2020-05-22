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Yunanistan Kapılarını Turistlere Açmaya Hazırlanıyor

Atina, 22 Mayıs 2020 (.): Yunanistan\'ın 15 Haziran\'da başlayacak uçuşlarla ilk etapta Kuzey Avrupa, Balkanlar, Baltık Ülkeleri, İsrail ve Güney Kıbrıs\'tan turist kabul edebileceği bildirildi.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:05
Yunanistan Kapılarını Turistlere Açmaya Hazırlanıyor
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Atina, 22 Mayıs 2020 (.): Yunanistan'ın 15 Haziran'da başlayacak uçuşlarla ilk etapta Kuzey Avrupa, Balkanlar, Baltık Ülkeleri, İsrail ve Güney Kıbrıs'tan turist kabul edebileceği bildirildi.

Yunan Devlet Radyo ve Televizyonuna (ERT) açıklamada bulunan Turizm Bakanı Haris Theoharis, mayıs sonuna kadar ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin listesinin hazır olacağını belirtti.

Ulusal Kamu Sağlığı Örgütü (EODY) ile iş birliği içinde olduklarını dile getiren Theoharis, ''Komşu ülkelerden bahsediyorum. EODY'den Kuzey Avrupa, Balkanlar, Baltık Ülkeleri, Kıbrıs ve İsrail'in epidemiyolojik verilerinin incelenmesi istendi. Sonuçlara göre ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin listesi tam olarak belli olacak.'' ifadesini kullandı.

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Skai televizyonunun haberine göre ise ilk etapta turist kabul edilecek ülkeler arasında Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya yer alıyor. 

-Turistlere test yapılmayacak

Turizm, karantina ve sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasıyla olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin toparlanmasında kilit role sahip sektörler arasında yer alıyor.

 Bakan Theoharis, dün yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek turistlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ve karantina uygulanmayacağını duyurmuştu.

(AA/ID/HÖ)
 

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