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Yunanistan\'ın Nüfusu Azalıyor

ÜLKEDE 2018\'DE 86 BİN 440 KİŞİ DOĞDU, 120 BİN 297 KİŞİ ÖLDÜ

Yunanistan\'ın Nüfusu Azalıyor

ÜLKEDE 2018\'DE 86 BİN 440 KİŞİ DOĞDU, 120 BİN 297 KİŞİ ÖLDÜ

03 Ekim 2019 Perşembe 11:19
Yunanistan\'ın Nüfusu Azalıyor

ÜLKEDE 2018'DE 86 BİN 440 KİŞİ DOĞDU, 120 BİN 297 KİŞİ ÖLDÜ

Gümülcine, 3 Ekim 19 : Yunanistan’da, evlilik ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığı bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018'de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında da azalma kaydedildi.

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Yunanistan’da 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü. Buna göre, ülke nüfusu 33 bin 857 kişi azaldı.

2018’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 5,4 düşüş, sözleşmeli olarak birlikte yaşamalarda ise yüzde 29,4’lük artış kaydedildi.

Yunan medyası, evlilik ve doğum oranlarındaki sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığını kaydetti.

Yunanistan’da 2011'de yapılan sayımda, ülke nüfusunun 10 milyon 816 bin 286 olduğu belirlenmişti.

(AA/RU/HA)
 

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