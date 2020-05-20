banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102380
ALTIN
381.243
DOLAR
6.7810
STERLİN
8.3280
EURO
7.4543
banner339
Sağanak yağmur bekleniyor
SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR
Altınöz 1 gün daha tutuklu kalacak
1 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Rogers: “Çevre konusunda duyarlılık da son derece önemli”
ROGERS'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Flaş Haber
Türkeli yakınlarda yangın!
Kapat

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk Bayrağının Yakılmasını Kınadı

Atina, 20 Mayıs 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina\'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:26
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk Bayrağının Yakılmasını Kınadı
banner337
banner345

Atina, 20 Mayıs 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bayrak yakılması gibi hareketlerin Yunan kültür ve gelenekleri ile bağdaşmadığı belirtilerek, "Yunanistan, herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolünü küçük düşüren her türlü hareketi en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

banner341
Atina’da, dün, sözde "Pontus Rum soykırımı"nı protesto etmek için parlamento meydanında toplanan yüzlerce kişi Türk bayrağını yakmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yayımladığı mesajda, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki göstermişti.

(AA/RU/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyon 989 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyon 989 Bini Aştı
17 yıl önceki hastadan coronanın çaresini buldular
17 yıl önceki hastadan coronanın çaresini buldular
Ab, 3 Milyar Fidan Dikmeye Hazırlanıyor
Ab, 3 Milyar Fidan Dikmeye Hazırlanıyor
Ab, Kovid-19 Nedeniyle Mali Kurallarını Uygulamayacak
Ab, Kovid-19 Nedeniyle Mali Kurallarını Uygulamayacak
Libya Ordusundan Terhune'deki Hafter Milislerine Hava HarekÂtı
Libya Ordusundan Terhune'deki Hafter Milislerine Hava HarekÂtı
Cambridge Üniversitesi Yeni Akademik Yılda Dersleri İnternet Üzerinden Verecek
Cambridge Üniversitesi Yeni Akademik Yılda Dersleri İnternet Üzerinden Verecek
İngiltere Adalet Bakanı, 15 Bin Ölüme Rağmen Bakımevlerini Geri Plana Atma Kararını Savundu
İngiltere Adalet Bakanı, 15 Bin Ölüme Rağmen Bakımevlerini Geri Plana Atma Kararını Savundu
Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş kıyılarında yağışa neden oldu
Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş kıyılarında yağışa neden oldu
Afganistan'da 2 ayrı camiye saldırı
Afganistan'da 2 ayrı camiye saldırı
Trump: “DSÖ kendine çekidüzen vermeli“
Trump: “DSÖ kendine çekidüzen vermeli“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim