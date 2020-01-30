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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap\'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama

Atina, 30 Ocak 20 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos\'un Türk bayrağı yırtmasını kınadı. 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap\'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama

Atina, 30 Ocak 20 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos\'un Türk bayrağı yırtmasını kınadı. 

30 Ocak 2020 Perşembe 15:04
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap\'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama

Atina, 30 Ocak 20 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağı yırtmasını kınadı. 
Bakanlık tarafından Lagos'un AP'deki Türkiye karşıtı provokasyonuna ilişkin bir açıklama yayımlandı. 
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yunanistan, milli sembollere karşı yapılan her türlü hakaret içeren hareketi, bu durumda Türkiye'nin milli sembolü, en sert şekilde kınamaktadır. Neo-Nazizmin temsilcilerinin kabul edilemez hareketleri, Yunan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır. Yunan toplumunun Parlamento dışında bıraktığı Altın Şafak oluşumunun kendi reklamını yapma çabasıdır. Neonaziler sadece kendilerini temsil eder."
AP'NİN SABIKALI MİLLETVEKİLİ
AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.
2012-2019 yılları arasında Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu "E. La. Syn" Partisi'nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.
AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.
Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı da 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor.

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Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.
Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmayla ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.
Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.
YAPTIRIM SÜRECİ
Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.
AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürecin AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak başlatıldığını söyledi.
Sassoli'nin aynı zamanda Yunan milletvekili Lagos'a yazılı olarak bildirimde bulunduğunu aktaran Colard, "Söz konusu olaydan sonra AP Başkanı, milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatmıştır." ifadesini kullandı.
Yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor. 
(AA/GÖZ/ÖK)
 

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