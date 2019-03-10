Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tavuri hayatını kaybetti
TAVURİ HAYATINI KAYBETTİ
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Son Dakika
İRSEN KÜÇÜK'Ü KAYBETTİK!
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
SANAL BETCİLER TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Kapat

Yunanistan\'daki "andromeda" Davasında Tüm Sanıklara Beraat

TÜRKİYE\'DEN LİBYA\'YA PATLAYICI MADDE TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE ALIKONULAN

Yunanistan\'daki "andromeda" Davasında Tüm Sanıklara Beraat

TÜRKİYE\'DEN LİBYA\'YA PATLAYICI MADDE TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE ALIKONULAN

10 Mart 2019 Pazar 07:50
Yunanistan\'daki

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA PATLAYICI MADDE TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE ALIKONULAN "ANDROMEDA" GEMİSİNE İLİŞKİN DAVADA YARGILANAN 9 SANIĞIN BERAAT ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Atina, 10 Mart 19 : Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan gemiye ilişkin davada tüm sanıkların beraatine karar verildi.

AA muhabirinin, savunma avukatı Athanasios Stavrudis'den aldığı bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında Girit'te el konulan ve içinde patlayıcı madde bulunan Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemiye ilişkin davada karar açıklandı.

Pire Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Savcı Maria Trupi, tutuklu yargılanan Ukrayna vatandaşları kaptan Aleksei Slebniovkov, ikinci kaptan Sergey Konstaninov ile Yunanistan vatandaşı Theodoros Rellos için hapis talebinde bulundu.

Savcı Trupi, sanıklar AB'nin Libya'ya silah satışıyla ilgili ambargosunu delmek, yasadışı yollardan savaş malzemesi tedarik etmek ile deniz taşımacılığı güvenliğini bozmak suçlamalarını yöneltti.

Karar duruşmasında ise mahkeme başkanı Panagiotis Huzuris, hapis talebinde bulunulan üç sanık ile yine tutuklu yargılanan 6 kişilik gemi mürettebatının tüm suçlamalardan beraatini karar verildiğini belirtti.

Gemideki patlayıcı maddenin sahibi "Orica-Nitro" ve "HG" isimli şirketleri temsil eden Stavrudis, şirketin gemideki mallarına ilişkin duruşmanın ise 21 Mart'ta yapılacağını söyledi.

Mersin ve İskenderun limanlarından yük aldığı belirtilen ve 7 Ocak 2018'de Girit'te alıkonulan gemi hakkında Türkiye de inceleme başlatmıştı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu belirtmiş, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurgulamıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise geminin, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istediği ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremediği belirtilmişti. Armatör Rellos ile mal sahibi şirket arasında yaşanan alacak karmaşası sırasında da, Libya'ya gittiği şüphesiyle gemiye Yunan sahil güvenliği tarafından alıkonulduğu ifade edilmişti.

(AA/AK/HA)

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti
Çin uzaya iletişim uydusu fırlattı
Çin uzaya iletişim uydusu fırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim