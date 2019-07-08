banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98515
ALTIN
258.365
DOLAR
5.7168
STERLİN
7.1607
EURO
6.4205
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık
UYUŞTURUCU ZANLILARI: PİŞMANIK
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Son Dakika
YILMAZKÖY’DEKİ KAZADA YARALILARIN İSMİ AÇIKLANDI!
banner306

Yunanistan\'da Seçimin Galibi Miçotakis\'ten Zafer Konuşması

YENİ DEMOKRASİ LİDERİ KİRİAKOS MİÇOTAKİS:

Yunanistan\'da Seçimin Galibi Miçotakis\'ten Zafer Konuşması

YENİ DEMOKRASİ LİDERİ KİRİAKOS MİÇOTAKİS:

08 Temmuz 2019 Pazartesi 06:27
Yunanistan\'da Seçimin Galibi Miçotakis\'ten Zafer Konuşması

YENİ DEMOKRASİ LİDERİ KİRİAKOS MİÇOTAKİS: "YUNAN HALKI KONUŞTU. KARARI KESİN. YUNAN HALKI, BÜYÜME, İSTİHDAM, GÜVENLİK VE HAKETTİĞİ ŞEKİLDE ÜLKESİNİN YENİDEN İNŞASINI İSTİYOR"
Atina, 8 Temmuz 19 : Yunanistan'da erken genel seçimlerin sonucunda iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşasını istiyor." dedi. 
Başkent Atina'daki ND genel merkez binası önünde coşkulu kalabalığa seslenen Miçotakis, zafer konuşması yaptı. 
Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurgulayarak "Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok." diye konuştu. 

banner317
Milli sorumluluk ve zorlukların farkında olarak iktidarı devralacağını belirten Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor." ifadesini kullandı. 
Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları gereken çok iş olduğuna işaret ederek, kendilerini desteklemeyen vatandaşları da ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını söyledi. 
(AA/AK/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi afrikalı motosiklet kazasında öldü
Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi afrikalı motosiklet kazasında öldü
ABD, oğlunun cenazesine gitmek isteyen İran asıllı Alman babaya vize vermedi
ABD, oğlunun cenazesine gitmek isteyen İran asıllı Alman babaya vize vermedi
Mısır'da Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Verilecek
Mısır'da Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Verilecek
Abd'de Trump'a Destek En Yüksek Seviyede
Abd'de Trump'a Destek En Yüksek Seviyede
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim