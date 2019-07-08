Yunanistan\'da Seçimin Galibi Miçotakis\'ten Zafer Konuşması

YENİ DEMOKRASİ LİDERİ KİRİAKOS MİÇOTAKİS: "YUNAN HALKI KONUŞTU. KARARI KESİN. YUNAN HALKI, BÜYÜME, İSTİHDAM, GÜVENLİK VE HAKETTİĞİ ŞEKİLDE ÜLKESİNİN YENİDEN İNŞASINI İSTİYOR"

Atina, 8 Temmuz 19 : Yunanistan'da erken genel seçimlerin sonucunda iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşasını istiyor." dedi.

Başkent Atina'daki ND genel merkez binası önünde coşkulu kalabalığa seslenen Miçotakis, zafer konuşması yaptı.

Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurgulayarak "Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok." diye konuştu.



Milli sorumluluk ve zorlukların farkında olarak iktidarı devralacağını belirten Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor." ifadesini kullandı.Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları gereken çok iş olduğuna işaret ederek, kendilerini desteklemeyen vatandaşları da ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını söyledi.(AA/AK/ÖK)