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Yunanistan\'da Kovid-19 Vakalarının Artması Nedeniyle Tedbirler Sıkılaştırılıyor

Atina, 14 Ağustos 20 (.): Yunanistan\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:29
Yunanistan\'da Kovid-19 Vakalarının Artması Nedeniyle Tedbirler Sıkılaştırılıyor
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Atina, 14 Ağustos 20 (.): Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısıyla getirilen ek tedbirleri açıkladı.

Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki, Girit, Doğu Makedonya, Trakya bölgeleriyle Mikonos, Poros ve Santorini adalarındaki eğlence yerleri ve restoranların 24 Ağustos'a kadar 00.00-07.00 saatlerinde kapalı kalacağını belirten Hardalias, vakaların görüldüğü yerlerde tüm sosyal etkinliklerde 50 kişilik grup sınırlandırılması getirildiğini aktardı.

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Hardalias, askeri karargah ve göçmen kamplarındaki tüm alanlarda mecburi maske önleminin uygulanacağını dile getirerek, ayrıca kamu sektöründe, yüksek riskli grupların 31 Ağustos'a kadar uzaktan çalışacaklarını söyledi.

Yunanistan'da salgının başlangıcından bu yana 6 bin 381 vaka kaydedildi, 221 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Attiki, 2 bin 495 vaka sayısıyla ülkede salgının en yoğun yaşandığı bölge olarak öne çıkıyor.

Restoran ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan ülkede, bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.

(AA/FEZ)
 

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