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Yunanistan\'da Kamu Çalışanları Grevde

HÜKÜMETİN EKONOMİ VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA KARŞI YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYEN PROTESTOCULARLA POLİS ARASINDA ÇIKAN ARBEDEDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

15 Ekim 2020 Perşembe 17:05
Yunanistan\'da Kamu Çalışanları Grevde
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HÜKÜMETİN EKONOMİ VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA KARŞI YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYEN PROTESTOCULARLA POLİS ARASINDA ÇIKAN ARBEDEDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Atina, 15 Ekim 20 : Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kamu çalışanları, hükümetin ekonomi ve sosyal güvenlik politikalarını protesto amacıyla bir günlük greve gitti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Orta Eğitimciler Sendikasının (OLME) çağrısıyla yapılan grev ve protestolar, başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Toplu ulaşım ve sağlık çalışanlarının da katıldığı grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferlerinin aksadığı kentte, devlet hastanelerinde sadece acil servisler hizmet veriyor.

Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA) çalışanlarının greve katılımları nedeniyle iç ve dış hatlarda yapılması planlanan uçak seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan ADEDY, OLME ve diğer sendika üyeleri, Klaftmonos Meydanı'ndan parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürümek istedi.

Polisin, bir grup göstericinin molotofkokteylli saldırısına biber gazıyla yanıt verdiği gösteride, 10 kişi gözaltına alındı.

(AA/RU/YIL)
 

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