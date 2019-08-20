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Yunanistan\'da Helikopter Düştü

POROS ADASI YAKINLARINDA DÜŞEN ÖZEL BİR FİRMAYA AİT HELİKOPTERDEKİ PİLOT VE 2 YOLCU ARANIYOR

Yunanistan\'da Helikopter Düştü

POROS ADASI YAKINLARINDA DÜŞEN ÖZEL BİR FİRMAYA AİT HELİKOPTERDEKİ PİLOT VE 2 YOLCU ARANIYOR

20 Ağustos 2019 Salı 21:48
Yunanistan\'da Helikopter Düştü

POROS ADASI YAKINLARINDA DÜŞEN ÖZEL BİR FİRMAYA AİT HELİKOPTERDEKİ PİLOT VE 2 YOLCU ARANIYOR

Gümülcine, 20 Ağustos 19 : Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın doğusunda yer alan Poros Adası yakınlarında özel bir firmaya ait helikopterin denize düştüğü bildirildi.

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Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, 1 Yunan ve 2 Rus vatandaşının bulunduğu helikopterin, Mora Yarımadası'ndaki Galata tatil köyünden havalandıktan sonra ada yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Kaza yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin helikoptere ait enkaz parçalarına rastladığı, pilot ve iki yolcuyu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Helikopterin, Poros Adası'na elektrik taşıyan yüksek enerji hattına çarpması nedeniyle meydana gelen hasar yüzünden adaya elektrik verilemediği kaydedildi.

(AA/AK/HÖ)

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