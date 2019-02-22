Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103152
ALTIN
226.863
DOLAR
5.3223
STERLİN
6.9171
EURO
6.0345
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
Bekenova yoğun bakımdan çıktı
Bekenova yoğun bakımdan çıktı
LC Waikiki soruşturması sürüyor
LC Waikiki soruşturması sürüyor
Quasem teminatla serbest bırakıldı
Quasem teminatla serbest bırakıldı
banner282

Yunanistan\'da Grip 74 Can Aldı

Gümülcine, 22 Şubat 19 : Yunanistan’da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74’e yükseldiği bildirildi. Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 74’e çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu kaydedilen açıklamada, ölenlerden 49’unun...

Yunanistan\'da Grip 74 Can Aldı

Gümülcine, 22 Şubat 19 : Yunanistan’da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74’e yükseldiği bildirildi. Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 74’e çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu kaydedilen açıklamada, ölenlerden 49’unun...

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Yunanistan\'da Grip 74 Can Aldı

Gümülcine, 22 Şubat 19 : Yunanistan’da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74’e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 74’e çıktığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu kaydedilen açıklamada, ölenlerden 49’unun erkek, 25’inin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran ve salgından ciddi şekilde etkilenen 274 kişiden 264’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü ifade edildi.

KEELPNO Başkanı TheofilosRozenberg, basına yaptığı açıklamada, salgının henüz doruk noktasına ulaşmadığını, ilerleyen günlerde ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Rozenberg, aşı olunması ve mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
(AA/HUR/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela 'abd Yardımını' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor
Venezuela 'abd Yardımını' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor
Cepten İlk
Cepten İlk "alo"nun Üzerinden 25 Yıl Geçti
Mısır-iran İlişkilerinde Yakınlaşma İşaretleri
Mısır-iran İlişkilerinde Yakınlaşma İşaretleri
Japonya Uçan Araba Dönemine Hazırlanıyor:
Japonya Uçan Araba Dönemine Hazırlanıyor:
İsrail'de Netanyahu Dönemi Sona Mı Eriyor?
İsrail'de Netanyahu Dönemi Sona Mı Eriyor?
"esed Rejimi Tecavüzü Savaş Silahı Olarak Kullanıyor"
İran'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı
İran'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı
Çin Venezuela’ya Askeri Müdahaleye Karşı
Çin Venezuela’ya Askeri Müdahaleye Karşı
İsrail Ay'a İnsansız Uzay Aracı Gönderdi
İsrail Ay'a İnsansız Uzay Aracı Gönderdi
150 Yıllık Sır: “zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu”
150 Yıllık Sır: “zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim