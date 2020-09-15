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Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten Türkiye İle Diyalog Mesajı: "türkiye\'den Somut Adım Gördüğümüz Durumda İstikşafi Görüşmelere Derhal Başlamaya Hazırız"

Atina, 15 Eylül 20 : Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye\'nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için “istikşafi” görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi.

15 Eylül 2020 Salı 16:49
Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten Türkiye İle Diyalog Mesajı:
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Atina, 15 Eylül 20 : Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için “istikşafi” görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Akdeniz'in tüm Avrupa'nın güvenliği için önemine işaret eden Miçotakis, ülkesinin bu bağlamda diyaloğa açık olduğunu ileri sürdü.
Miçotakis, "tüm Akdeniz için hassas bir dönemde" olduklarının altını çizerek Türkiye ile yaşadıkları krizde "sadece Yunanistan'ın değil, AB'nin jeopolitik ve stratejik çıkarlarının da tehdit altında olduğunu" iddia etti.
Ankara ile sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusuna da değinen Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.
MORİA KAMPINDAKİ SIĞINMACI KRİZİ
Miçotakis ayrıca Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında yaşanan insani krizin "üzüntü verici" olduğunu belirterek geçen hafta çıkan yangınlar sonrası binlerce sığınmacının evsiz kaldığı kampın yeniden inşasına başlayacaklarını kaydetti.

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Bölgede Yunanistan ve AB'nin iş birliğinde hizmet edecek yeni bir kamp kurulacağını dile getiren Miçotakis, AB'nin yeni bir sığınmacı politikası belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Michel de göç meselesinin sadece birkaç Avrupa ülkesinin değil, AB’nin de sorunu olduğunu söyledi.
Bu konuda kapsamlı ve etkili çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Michel, yasa dışı göçün de engellenmesinin öneminin altını çizdi.
Michel, Midilli'yi ziyaret edeceğini kaydederek "AB, karşı karşıya kaldığınız ve kaldığımız durum karşısında Midilli Adası konusunda size (Yunanistan’a) önceliklerinize göre gereken desteği verecek." diye konuştu.
AB LİDERLER ZİRVESİ
24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Doğu Akdeniz’deki durumun ve AB - Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını aktaran Michel, AB ülkelerinin egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.
Michel, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle Doğu Akdeniz konusunda dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.
(AA/AK/HÖ) 

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