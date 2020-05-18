Yunanistan 3. Aşamaya Geçti, Koronavirüs Önlemleri Aşamalı Olarak Kaldırılıyor

Atina, 18 Mayıs 20 (TAK): Yunanistan, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı başından bu yana uyguladığı önlemleri aşamalı olarak kaldırıyor.

Bugünden itibaren 3. aşamaya geçen Yunanistan’da plajların yanı sıra, müzeler, arkeoloji siteleri, AVM’ler, orta eğitim okulları açıldı; şehirlerarası ulaşım, ve adalara gemi seferleri başlatıldı.

Halka açılan bu yerlerde maske takma ve fiziki mesafe kuralları aynen devam ediyor.

4. aşamada ise lokanta, kafeterya ve barların 25 Mayıs’tan itibaren açılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, 2 aydır kapalı olan bu mekanların açılmasına rağmen, uçak seferlerinin de başlatılmasını öngören 15 Hazirana kadar yapılacak testlerden alınacak sonuçlara göre, önlemlerin tümüyle kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verileceğini açıkladı.

PLAJLARDA MÜZİK VE İÇKİ YOK

Havanın ısınmasıyla plajlara akın eden halkın, fiziki mesafeyi koruduğu görüldü. Plajlarda güneşlikler ve şezlonglar arasında 2’şer metrelik mesafe korunurken, “parti eğlenceleri gibi izdiham yaratan etkinliklere ilham verilmemesi amacıyla” ‘beach bar’ olarak tanımlanan kantinlerde müzik ve alkollü içki yasakları devam ediyor.

TURİZMDE UYGULANACAK PROTOKOLLER AÇIKLANACAK

Yunanistan’ın en önemli gelir kaynağı olan turizm sektöründe bu yıl beklenen krizin getireceği zararların asgariye indirilmesi amacıyla Yunanistan hükümetinin, hafta içinde turizm sektöründe uygulanacak bir dizi protokolleri açıklaması bekleniyor.

(BBC/FG)