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Yunanistan yeni orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. 2 yerleşim birimi ve bir çocuk tatil kampı tahliye edildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:58
Yunanistan yeni orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yunanistan’da öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı tahliye edilirken bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı boşaltıldı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini söyledi.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği açıklandı.

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Fotoğraf: Reuters

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina’nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını söyleyerek acil yardım çağrısında bulundu.

Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi

Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı açıklandı.

Ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarların etkisiyle yeniden alevlendiği belirtilen yangınları söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği aktarılırken, Messinia'da alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine vatandaşların bölgeyi terk etmeye başladığı bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Orman Yangınları
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