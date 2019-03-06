Yunanistan yangınları ile ilgili 20 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Yunanistan'da savcılar geçtiğimiz yaz çıkan ve 100 kişinin ölümüne neden olan yangınlarla ilgili aralarında bir bölgesel vali ve iki belediye başkanının da olduğu 20 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Yunanistan'ın sahil kenti Mati yakınlarında çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin çoğu labirente benzeyen plansız sokaklar nedeniyle alevlerden kaçamamıştı. Yetkililerde faciaya müdahale ve kurtarma operasyonlarından yavaş ve koordinasyonsuz kalmakla suçlanmıştı.

Reuters'in adliye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iddianamedeki suçlamalar arasında taksiren adam öldürmek ve ihmal nedeniyle insanların zarar görmesine neden olmak da bulunuyor. Savcılar felakete müdahale edilirken seri halde işlenen hataların detaylandırıldığı 292 sayfalık rapor hazırladı.

Suçlananlar arasında bulunan Attica Bölge Valisi Rena Dourou, Marathon Belediye Başkanı Elias Psinakis ve Rafina ve Pikermi Belediye Başkanı Evangelos Bournous herhangi bir hataları olmadığını savundu.

Bu aşamadan sonra dava açılmadan önce soruşturma hakiminin iddianameyi devralması ve incelemesi bekleniyor.

Atina yönetimi yangının sebebi olarak kundaklamayı göstermiş ve kurtarma faaliyetlerindeki aksamaların nedeninin önceki yönetimler tarafından izin verilen kaçak yapılaşma olduğunu savunmuştu.

