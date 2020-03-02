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Yunanistan yakıtlarını aldı ..Ölüme terk edildiler

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kaldı. Yakıtları ve motoru alınarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Yunanistan yakıtlarını aldı ..Ölüme terk edildiler

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kaldı. Yakıtları ve motoru alınarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:43
Yunanistan yakıtlarını aldı ..Ölüme terk edildiler
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Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.

Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası’na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri
Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu.

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Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarak
dalga oluşturdu.

Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı.

Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120’nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mülteciler
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