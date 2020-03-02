Yunanistan yakıtlarını aldı ..Ölüme terk edildiler

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.

Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası’na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu.

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarakdalga oluşturdu.

Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı.

Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120’nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.