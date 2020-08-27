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Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:03
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı
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Parlamentoda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ana muhalefette bulunan Syriza ve Değişim Hareketi Partisinin "evet" oyu verdiği anlaşmaya, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi ise "hayır" oyu verdi.
Syriza Partisinin, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan MEB anlaşmasının açık oylamayla yapılması talebi üzerine parlamentodaki çalışmalara daha sonra devam edileceği açıklandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada, "İyon Denizi'nden sonra Girit Adası'nın güneyinde de kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletme konusunu incelemeye aldıklarını" belirtti.
Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için daha önce yapılması planlanan oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Oylamanın, 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı açıklanmıştı.
Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

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Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.
Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.
Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "İyon Denizi'nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören yasa tasarısını yakında sunacağız." ifadesini kullanmıştı.

İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP
300 sandalyeli parlamentoda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2020 09:14
Anahtar Kelimeler:
Deniz Yetki AnlaşmasıItalyaYunanistan Parlamentosu
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