Yunanistan, Meriç Nehri bölgesindeki çelik çiti uzatma kararı aldı

Yunanistan'ın Dedeağaç (Evros) ili ile Edirne arasındaki Meriç Nehri'nin bir yakasında devam eden beton ve metal çit ile güçlendirme çalışmalarını hızlandırdığı ve 27 km’lik çit güzergahında elektronik aletlerle donatılmış 57 gözetleme noktası ve karakol sayısının artırılacağı açıklandı.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Meriç sınır hattında bulunan ve geçtiğimiz kasım ayında Ferecik'te (Ferres) başlanan ve bitme aşamasına gelen yaklaşık 10 km’lik çeliğin daha genişleterek uzatılacağı açıklandı.

ÇİTLERİN YAPAMI AB FONLARINDAN KARŞILANACAK

Çelik çitin Meriç sınır bölgesine yakın Dimetoka, Sofulu ve Kumçiftliği'ne kadar uzatılacağı ve amacın Türkiye üzerinden mülteci akımının azalmasına yönelik olduğu açıklandı.

Çitin uzatılması ile kaynağın AB fonlarından sağlanacağı ve konu ile ilgili olarak Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in yakından ilgilendiği çelik çit ve yeni kurulacak askeri karakollarda yaklaşık 400 Yunan askerinin görev yapacağı açıklandı.