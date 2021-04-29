banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmadı Devlet bey
Olmadı Devlet bey
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya burada…
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya...
Kritik, mritik değil işte!
Kritik, mritik değil işte!
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’?
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’ ?
banner376

Yunanistan, “Kıbrıs toplantısı“nda “Türkiye ve KKTC'nin tavrı nedeniyle“ ortak zemin bulunamadığını iddia etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında,

29 Nisan 2021 Perşembe 18:45
Yunanistan, “Kıbrıs toplantısı“nda “Türkiye ve KKTC'nin tavrı nedeniyle“ ortak zemin bulunamadığını iddia etti
banner337

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) takındığı tavır" nedeniyle ortak zemin bulunamadığını öne sürdü.

Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

banner341
Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere, Kıbrıs Rum kesimi ile yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin izledikleri tavır nedeniyle" bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansa, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, heyet başkanları olarak katılmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını ifade etmişti.

banner360
Son Güncelleme: 29.04.2021 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya, Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
Dünya, Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi
Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!
ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!
Aşı araştırması
Aşı araştırması
Küresel ısınmanın en büyük ispatı!
Küresel ısınmanın en büyük ispatı!
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
Şahin: “Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız“
Şahin: “Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız“
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı
Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor
Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim