Yunanistan, “Kıbrıs toplantısı“nda “Türkiye ve KKTC'nin tavrı nedeniyle“ ortak zemin bulunamadığını iddia etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) takındığı tavır" nedeniyle ortak zemin bulunamadığını öne sürdü.

Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere, Kıbrıs Rum kesimi ile yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin izledikleri tavır nedeniyle" bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansa, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, heyet başkanları olarak katılmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını ifade etmişti.