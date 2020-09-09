banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.985
DOLAR
7.4762
STERLİN
9.6782
EURO
8.7919
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Yangın Sonrası Bölgede Ohal İlan Edildi

YANGINDAN KAÇIP KENT MERKEZİNE GİTMEYE ÇALIŞAN SIĞINMACILARI ENGELLEMEK İÇİN BÖLGEYE EK POLİS GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Yangın Sonrası Bölgede Ohal İlan Edildi
banner337
banner351

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkedeki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'daki yangına ilişkin durum ve alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere ilgili bakan ve kurumların temsilcilerini acil toplantıya çağırdı.
Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Göç Politikaları Bakanı Notis Mitaraki, Yunan İstihbarat Servisi (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleontas'ın katıldığı toplantı sonrası Midilli'de bugünden itibaren 4 ay süreyle OHAL ilan edildiği duyuruldu.
Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos, Göç Politikaları Bakanı Mitaraki ile Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu Başkanı Panagiotis Arkoumaneas'ın adaya gideceğini ve incelemelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, hala süren yangından kaçıp kent merkezine doğru yürüyen sığınmacıları engellemek için bölgeye ilave emniyet gücü sevk edildi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Çevik kuvvet polislerinin de kampın çevresine barikatlar kurduğu aktarılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

banner341
Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampının farklı noktalarında saat 02.00 sularında yangın çıkmıştı.
Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.
Binlerce çadır ve prefabrik konutun kül olduğu yangın nedeniyle binlerce sığınmacının kentin farklı noktalarına gitmeye çalıştığı aktarıldı.
Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 09.09.2020 15:09
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanın Midilli Adası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hukuk Kuruluşu, Mursi'nin Oğlunun Zehirlenerek Kasten Öldürüldüğünü Açıkladı
İngiliz Hukuk Kuruluşu, Mursi'nin Oğlunun Zehirlenerek Kasten Öldürüldüğünü Açıkladı
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Bangladeş'te Gemi Feribota Çarptı: 11 Ölü
Bangladeş'te Gemi Feribota Çarptı: 11 Ölü
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 761 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 761 Bini Geçti
Avrupa'da Her 8 Ölümden Biri Hava Kirliliğiyle Bağlantılı
Avrupa'da Her 8 Ölümden Biri Hava Kirliliğiyle Bağlantılı
İran'da Son 24 Saatte 127 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da Son 24 Saatte 127 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İngiltere'de 6'dan Fazla Kişinin Bir Araya Gelmesi Yasaklanacak
İngiltere'de 6'dan Fazla Kişinin Bir Araya Gelmesi Yasaklanacak
ABD'de Yarım Milyondan Fazla Çocuğun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
ABD'de Yarım Milyondan Fazla Çocuğun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
ABD'de Rapçi Kanye West'in Bağımsız Başkan Adaylığı Talebi Reddedildi
ABD'de Rapçi Kanye West'in Bağımsız Başkan Adaylığı Talebi Reddedildi
Fransa Ve Yunanistan: Doğu Akdeniz’deki Büyük Hesaplaşmanın Vekil Aktörleri
Fransa Ve Yunanistan: Doğu Akdeniz’deki Büyük Hesaplaşmanın Vekil Aktörleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim