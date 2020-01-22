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Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan'da KiryakosMiçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı AikateriniSakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan'da KiryakosMiçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı AikateriniSakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:23
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.

Muhaliflerin aday göstermediği seçimlerde, ND'nin yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) "evet" oyu kullanırken, Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı YanisVarufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.

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Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin "hayır" oyu kullanması öngörülmüyor.

Böylece ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı ProkopisPavlopulos'un 13 Mart'ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.

Selanik'te 1956'da doğan Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.

Sakellaropulu, 1982'de Danıştayarapörtör olarak atandı ve 2018'de Danıştay Başkanlığına getirildi.

Son Güncelleme: 22.01.2020 14:32
Anahtar Kelimeler:
Aikaterini SakellaropuluYunanistanın Ilk Kadın Cumhurbaşkanı
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