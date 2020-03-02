Yunanistan göçmenlerin beklediği alana gazla müdahale etti

Bekleyişlerini sürdüren binlerce göçmen, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.

Aralarında çok sayıda bebeğin de olduğu düzensiz göçmenler, gazdan etkilendi. Göçmenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün TSİ saat 19.40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

MICHEL BUGÜN TÜRKİYE YUNANİSTAN SINIRINA GİDECEK



Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.Michel, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.