banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100201
ALTIN
257.526
DOLAR
5.6110
STERLİN
7.0580
EURO
6.3310
Sahilde insana ait olabileceği düşünülen iskelet bulundu!
SAHİLDE İNSANA AİT OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN...
İki araç yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı!
İKİ ARAÇ YÜZ YÜZE ÇARPIŞTI:...
Korkunç kaza: Yaralılar var
KORKUNÇ KAZA: YARALILAR VAR
Önder Gülkan son yolculuğuna uğurlandı
ÖNDER GÜLKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
banner307

Yunanistan erken genel seçime gidiyor

.

Yunanistan erken genel seçime gidiyor

.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:14
Yunanistan erken genel seçime gidiyor

Yunanistan 7 Temmuz tarihinde Başbakan Aleksis Çipras'ın talebi üzerine 300 sandalyelik parlamentoyu yenilemek için erken genel seçime gidiyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin Çipras'ın liderliğindeki solcu Syriza'nın önünde olduğunu gösteriyor. Ülkede elde ettiği büyük desteği kaybettiğini belirterek daha önce Çipras'a istifa çağrısında bulunan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis seçimlerin en iddialı ismi olarak dikkat çekiyor.

HALK ÇİPRAS'TAN NEDEN DESTEĞİNİ ÇEKTİ?

Göçmen akını, yüksek vergi, işsizlik ve Kuzey Makedonya krizinin de aralarında bulunduğu sorunlardan dolayı bir çok seçmen iktidar partisine tepkili. Seçim kampanyasını başlatan Aleksis Çipras seçmenlerden özgürce hareket etmelerini istedi. Parlamentonun feshedilmesini talep ettikten sonra Syriza'nın programını açıklayan Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük oy kaybetmelerine "yorgunluk ve öfkenin" neden olduğunu kabul etti. Çipras bundan böyle istihdamın artırılması ve vergilerin düşürülmesi konusuna öncelik verileceğini belirtti.

Başbakan, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) 9 puan gerisinde kalmasının ardından erken seçim kararı almıştı.

Yunanistan'da patlak veren ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinde iktidara gelen 44 yaşındaki Çipras, uzun süre uygulanan kemer sıkma politikası sonrası popülaritesini kaybetti. Atina yönetimi üç ayrı kurtarma paketi sonrası Avrupa kurumlarından toplamda 280 milyar euro borç almıştı.

banner317
AP SEÇİMLERİNDE ÇİPRAS YENİ DEMOKRASİ'NİN GERİSİNDE KALMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin Yeni Demokrasi Partisi karşısında 9 puan gerisinde kalmasının ardından erken seçim kararı almıştı. Ülkede seçimlerin normal şartlarda eylül ayında yapılması planlanıyordu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etmişti.

EKONOMİK KRİZİN YARATTIĞI ÖFKE ÇİPRAS'I İKTİDARA GETİRMİŞTİ

1974 doğumlu Aleksis Çipras, 2015 seçimlerini kazanarak Yunanistan'ın en genç başbakanı olmuştu.

2010'da Avrupa Birliği'ni derinden sarsan ekonomik kriz ile birlikte oy oranı sadece yüzde 4 olan Syriza yüzde 35'lere yükseldi.

Çipras Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a dayattığı sert ekonomik önlemlere önce karşı çıktı. Daha sonra uzlaşmacı bir politka sürdüren solcu lider, millyetçi söylemleri ile tanınan bağımsız Helenler (ANEL) partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Bu durum sol çevrelerde tepkiyle karşılandı.

Son Güncelleme: 03.07.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Erken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
Libya’da barınma merkezine saldırı…
Libya’da barınma merkezine saldırı…
AP başkan adayları belirlendi
AP başkan adayları belirlendi
Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
Orion uzay aracının tahliye testini yapıldı
Orion uzay aracının tahliye testini yapıldı
AB tarihinde bir ilk..
AB tarihinde bir ilk..
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
AB'de kurumların yeni başkanları belirleniyor
AB'de kurumların yeni başkanları belirleniyor
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor
Hubble Teleskobu 170 Yıl Önceki Yıldız Patlamasını Kaydetti
Hubble Teleskobu 170 Yıl Önceki Yıldız Patlamasını Kaydetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim