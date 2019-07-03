Yunanistan erken genel seçime gidiyor

Yunanistan 7 Temmuz tarihinde Başbakan Aleksis Çipras'ın talebi üzerine 300 sandalyelik parlamentoyu yenilemek için erken genel seçime gidiyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin Çipras'ın liderliğindeki solcu Syriza'nın önünde olduğunu gösteriyor. Ülkede elde ettiği büyük desteği kaybettiğini belirterek daha önce Çipras'a istifa çağrısında bulunan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis seçimlerin en iddialı ismi olarak dikkat çekiyor.

HALK ÇİPRAS'TAN NEDEN DESTEĞİNİ ÇEKTİ?

Göçmen akını, yüksek vergi, işsizlik ve Kuzey Makedonya krizinin de aralarında bulunduğu sorunlardan dolayı bir çok seçmen iktidar partisine tepkili. Seçim kampanyasını başlatan Aleksis Çipras seçmenlerden özgürce hareket etmelerini istedi. Parlamentonun feshedilmesini talep ettikten sonra Syriza'nın programını açıklayan Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük oy kaybetmelerine "yorgunluk ve öfkenin" neden olduğunu kabul etti. Çipras bundan böyle istihdamın artırılması ve vergilerin düşürülmesi konusuna öncelik verileceğini belirtti.

Başbakan, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) 9 puan gerisinde kalmasının ardından erken seçim kararı almıştı.

Yunanistan'da patlak veren ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinde iktidara gelen 44 yaşındaki Çipras, uzun süre uygulanan kemer sıkma politikası sonrası popülaritesini kaybetti. Atina yönetimi üç ayrı kurtarma paketi sonrası Avrupa kurumlarından toplamda 280 milyar euro borç almıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin Yeni Demokrasi Partisi karşısında 9 puan gerisinde kalmasının ardından erken seçim kararı almıştı. Ülkede seçimlerin normal şartlarda eylül ayında yapılması planlanıyordu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etmişti.

EKONOMİK KRİZİN YARATTIĞI ÖFKE ÇİPRAS'I İKTİDARA GETİRMİŞTİ

1974 doğumlu Aleksis Çipras, 2015 seçimlerini kazanarak Yunanistan'ın en genç başbakanı olmuştu.

2010'da Avrupa Birliği'ni derinden sarsan ekonomik kriz ile birlikte oy oranı sadece yüzde 4 olan Syriza yüzde 35'lere yükseldi.

Çipras Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a dayattığı sert ekonomik önlemlere önce karşı çıktı. Daha sonra uzlaşmacı bir politka sürdüren solcu lider, millyetçi söylemleri ile tanınan bağımsız Helenler (ANEL) partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Bu durum sol çevrelerde tepkiyle karşılandı.