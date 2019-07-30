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Yunanistan'dan Türkiye ile “cesur bir yeni başlangıç“ mesajı

Yunanistan'dan Türkiye ile “cesur bir yeni başlangıç“ mesajı

30 Temmuz 2019 Salı 06:45
Yunanistan'dan Türkiye ile “cesur bir yeni başlangıç“ mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak." dedi. 
Üç hafta önce iktidara gelen Mitsotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da biraraya geldi. İki günlük çalışma ziyareti için adada bulunan Mitsotakis gerçekleştirdiği çeşitli temasların ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

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Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Mitsotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 30.07.2019 09:54
Anahtar Kelimeler:
Mitsotakis Türkiye
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