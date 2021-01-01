banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2021’e hoş geldik
2021’e hoş geldik
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Başı eğik olanın celladı çok...
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
banner376

Yunanistan'dan provokasyon

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, yeni bir provokasyona imza attı. Ege'de hukuka aykırı şekilde silahlandırılan adaları ziyaret eden Floros, Türkiye'ye sadece birkaç mil uzaklıkta olan adalardaki birliklere "sürekli teyakkuzda" olma emri verdi.

01 Ocak 2021 Cuma 09:00
Yunanistan'dan provokasyon
banner337
banner351

Girit'teki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Ege'nin güneydoğusundaki adalara ve Meis'e gitti.

Floros, Meis çevresinde bir bota binerek tur attı.

banner341
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan ziyarette Floros, Türkiye'nin hemen karşısındaki adalardaki sınır birliklerine "sürekli teyakkuzda olma" emri verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye yakın Ege adaları Eşek ve Bulamaç'ı ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, buralardaki ordu birliklerinin güçlendirileceğini açıklamıştı.

Atina askeri faaliyetlerin yasak olduğu adaları silahlandırarak 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarını ihlal ediyor.  

banner360
Anahtar Kelimeler:
YunanistanProvokasyonTeyakkuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
AB dönem başkanlığı Almanya'dan Portekiz'e geçti
AB dönem başkanlığı Almanya'dan Portekiz'e geçti
ABD uçak gemisini Orta Doğu'dan çekiyor
ABD uçak gemisini Orta Doğu'dan çekiyor
Mutasyona uğrayan virüs Çin'de de görüldü
Mutasyona uğrayan virüs Çin'de de görüldü
Merkel: COVID-19'la mücadele yüzyılın görevi
Merkel: COVID-19'la mücadele yüzyılın görevi
93 kişiyi katletmişti… ABD’nin en azılı katili öldü
93 kişiyi katletmişti… ABD’nin en azılı katili öldü
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu
Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim