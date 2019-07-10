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Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı

Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı

Yunanistan'da erken genel seçim sonrası tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Başbakanın yanı sıra başbakan yardımcısı, devlet bakanı, başbakan vekili, hükümet sözcüsü, 17 bakan ve toplam 29 bakan vekili ve yardımcısından oluşan 51 kişilik kabine parlamento binasında bir araya geldi.

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Kameralar önünde kabinesine seslenen Miçotakis, "Yönetim modelini değiştiriyoruz." dedi. Miçotakis, "Fikri mücadeleyi kazandık. Güçlü bir yetki istedik ve halkımız bize bunu cömertçe sundu." diye konuştu.

Miçotakis, göreve hazır olduklarını göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Tüm Yunanları ortak vizyon altında toplamanın zamanıdır. Meclis yaz boyunca faaliyet gösterecek." ifadesini kullandı. 

Hükümetin güvenoyu sürecinin detaylarını paylaşan Miçotakis, 17 Temmuz'da milletvekillerinin yemin töreni, 18 Temmuz'da Meclis Başkanlık seçimi gerçekleşeceğini, 20-22 Temmuz'da hükümet programının tartışılarak 22 Temmuz akşamı güven oylamasının yapılacağını söyledi.

Miçotakis, Meclis Başkanlığı için adaylarının ND'den daha önce çeşitli dönemlerde Yanya milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Kostas Tasoulas olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 10.07.2019 17:22
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Bakanlar Kurulu
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