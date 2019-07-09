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Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

09 Temmuz 2019 Salı 04:17
Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

YUNANİSTAN'DA YENİ KABİNE AÇIKLANDI

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi..Bugün görevi selefi Aleksis Çipras'tan devralan yeni BaşbakanKiriakos Miçotakis liderliğindeki kabineyi, hükümet sözcüsü Stelios Petsas duyurdu.

Yeni kabine, Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 başkan vekilinden oluşuyor.

Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias, Maliye Bakanlığına ise Hristos Staikouras getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu.

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Bakanların yarın saat 12.00'de yemin ederek göreve başlamaları bekleniyor. İlk kabine toplantısının ise çarşamba günü gerçekleşeceği bildirildi.

Yunanistan'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8'ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞINI TEBRİK ETTİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabinenin açıklanmasının ardından Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, sosyal medyadan hem Türkçe hem de Yunanca olarak paylaştığı mesajında "Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak atanan Nikos Dendias’ı en içten duygularla tebrik ediyorum. Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, işbirliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 09.07.2019 08:33
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Yeni Kabine
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