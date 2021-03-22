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Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorlara Kovid-19'la mücadelede seferberlik ilanı

Yunanistan'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt alınamayınca, "seferberlik" ilan edileceği bildirildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:00
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorlara Kovid-19'la mücadelede seferberlik ilanı
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Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas yaptığı açıklamada, 60 yaşından küçük olmak şartıyla dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan 206 doktorun, devlet hastanelerinde bir ay boyunca mecburi hizmet vereceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısı yaptığını hatırlatan Kikilyas, "maalesef yeterli olumlu yanıt alamadık." ifadelerini kullandı.

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Yunan basınında yer alan haberlerde, gelecek hafta, belirlenen doktorlara görev yerlerinin bildirileceği, görevi kabul etmeyen doktorlar içinse 3 ay ila 5 yıl arası hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 78'e ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde ise sağlık çalışanları yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu belirtiyor.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
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