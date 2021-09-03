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Yunanistan'da Kovid-19'un “MU“ varyantına rastlandı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.

03 Eylül 2021 Cuma 14:00
Yunanistan'da Kovid-19'un “MU“ varyantına rastlandı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesinin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.

Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.

Delta ise Yunanistan'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.

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ENTÜBE HASTALARIN YÜZDE 91,7'Sİ AŞISIZ

Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.

Salgının başından bu yana Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.

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Son Güncelleme: 03.09.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
Covid19 Mu Varyantı
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