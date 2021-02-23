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Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı

Yunanistan'da bir dergide "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir ve başkenti Lefkoşa'dır" ifadesi bulunduğu için yayınevine baskı yapıldı. Yayınevi, ırkçı tepkiler yüzünden dergiyi toplatma kararı aldı.

23 Şubat 2021 Salı 09:52
Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı
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Yunanistan, Kıbrıs Adası'ndaki Türklerin varlığına ve haklarına yönelik tepkisini bu kez bir çocuk dergisini toplatarak gösterdi.

"Psichogios" adlı bir yayınevinin çıkardığı dergide geçen ifadeler, buna gerekçe gösterildi.

"Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir"

Derginin, "Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa" adlı bölümde, "Kıbrıs, Akdeniz adasıdır ve kuzey tarafı Türkiye'ye aittir. Başkenti Lefkoşa'dır" ifadesine yer verildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bu temel bilgi, sosyal medyada bir kesimin tepkisini çekti.

Dergi toplatıldı

Yayınevi, derginin çevrim içi versiyonunu kaldırıldığını, dergiyi de piyasadan toplatacağını açıkladı.

Bu temel bilgiye "yanlışlıkla yer verildiği ve bunun da muhtemelen tercüme hatasından kaynaklandığı" ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrısın Kuzeyi Türkiyeye Aittir
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