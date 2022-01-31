Yunanistan'da hükümet, muhalefetin gensorusuna karşı güvenoyu aldı

300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin 156 milletvekili hükümete destek verdi. Muhalefetteki 142 milletvekili hükümete güvenoyu vermezken, 1 milletvekili çekimser oy kullandı.Hükümetin, iktidar partisi milletvekillerinin desteği ile güvenoyu aldığı oylamaya, 1 Yeni Demokrasi milletvekili ise sağlık problemi nedeniyle katılamadı.
Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümet için güvenoylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi vermişti.
SYRIZA, gensoru önergesinde COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına, ülkedeki pahalılığa ve hafta başında ülke genelinde görülen elverişsiz hava koşullarına dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını savunmuştu.