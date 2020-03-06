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Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

06 Mart 2020 Cuma 08:13
Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü
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Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği’nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı’nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.
Eylem sırasında, "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz", "Kale Avrupa’ya hayır" ve "Faşizme ölüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı. 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Göçmenler
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